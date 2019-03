"Questa è una parrocchia, non l'isola ecologica": rifiuti anche in chiesa, spunta il cartello

Anche le parrocchie e i centri di raccolta degli oggetti usati, come quelli della Caritas, costretti a prendere le "contromisure" contro gli abbandoni di rifiuti. E' il senso del cartello comparso di recente ai cancelli della parrocchia di Regina Pacis, in piazza Giovanni XXIII. E' qui che spesso confluiscono le donazioni da parte di chi ha vecchi vestiti, giocattoli, attrezzature per l'infanzia, mobilio e tante altre cose che poi vengono smistati a persone meno abbienti che contattano la parrocchia in caso di bisogno. Ma condizione essenziale è che questi oggetti, per quanto usati e non più utili a chi li possiede, siano comuque in buono stato. E queste sono obvviamente donazioni ben accette e molto utili.

Invece, forse complice la difficoltà ad abituarsi alle nuove modalità di smaltimento, o forse per non dover richiedere il servizio a pagamento del ritiro degli ingombranti, molti oggetti vengono portati in chiesa, anche se il luogo giusto dovrebbe essere l'isola ecologica, col risultato che anche i piazzali delle chiese diventano luoghi in cui si verificano abbandoni, magari effettuati in buona fede. Per questo alla Regina Pacis hanno dovuto chiudere i cancelli e mettere l'avviso che, per la consegna di oggetti da donare, è necessario fare un vaglio all'ingresso, così da evitare di lasciare oggetti inservibili il cui smaltimento, tra l'altro, poi sarebbe un costo a carico della parrocchia.