Rifiuti, in centro storico martedì la raccolta di carta e secco: i contenitori vanno esposti entro le 21

Alea Ambiente ricorda che, alla luce dei nuovi orari della raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro storico di Forlì, nella giornata di martedì si dovranno esporre in strada i contenitori del rifiuto secco e della carta entro le ore 21. In questo modo il personale operativo della società potrà effettuarne lo svuotamento a partire dalle 21,30 per proseguire nel corso dell’intera nottata. Per ogni altro dettaglio e indicazioni sul conferimento dei rifiuti, è possibile consultare l’EcoCalendario 2020, la App Alea Ambiente oppure il sito internet www.alea-ambiente.it Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa il Numero Verde 800689898; da cellulare 0543784700.