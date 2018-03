Rifiuti, la stazione ecologica itinerante fa tappa a Santa Sofia

Sabato l’Ecomobile sarà a disposizione dei cittadini di Santa Sofia in via Porzia Nefetti, 60 (piazzale del cimitero urbano dalle 9.00 alle 12.00. Dal 17 febbraio infatti, il mezzo itinerante per la raccolta differenziata dei rifiuti è al servizio dei cittadini di Santa Sofia ,oltre che al martedì dalle 8 alle 17, anche al sabato mattina in date prestabilite. Queste le altre date del 2018 in cui l’Ecomobile sarà operativa: 17 marzo, 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 1 e 15 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 22 dicembre 2018. Il servizio di raccolta itinerante è stato attivato quest’anno nel Comune di Santa Sofia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per tutte le tipologie di rifiuto che i cittadini potevano conferire alla Stazione ecologica di Galeata, dal primo gennaio in capo alla nuova società di gestione dei rifiuti dei 13 Comuni del Forlivese. L’Ecomobile presta servizio per aiutare i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali. In questo modo gli scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato. In contemporanea, sempre per agevolare i cittadini a fare la raccolta differenziata, è stata intensificata la disponibilità per il servizio di ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti, come concordato con l’amministrazione comunale.