Rifiuti dell'organico mischiati con la plastica: l'operatore è stato sospeso. E Alea chiede controlli alla Municipale

E' stato sospeso l'operatore di Alea Ambiente, un lavoratore interinale assunto da poco e non del territorio Forlivese, che nei giorni scorsi è stato scoperto a conferire i materiali raccolti in maniera non conforme alle regole di gestione del porta a porta. Lo ha reso noto l'assessore all'Ambiente, William Sanzani, rispondendo ad un questione time presentato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini. Un video che è diventato virale nel giro di poche ore, e che è rimbalzato sulle bacheche Facebook dei forlivesi e nelle chat di Whatasapp, e che immortala l'operatore che mischia tutto, svuotando nello stesso bidone la plastica e l'organico, nel giro di raccolta riservato solo alla plastica.

Il direttore generale Paolo Contò ha subito avviato l'iter procedurale per verificare l'autore, il quale è stato interrogato lunedì dalle figure preposte all'interno dell'azienda. "La direzione di Alea Ambiente ha avviato le procedure di approfondimento dei fatti che risultano essere pochi chiari, perchè le spiegazioni riportate dal lavoratore lasciano molti dubbi sulle dimamiche e sulle motivazioni - ha spiegato Sanzani -. Una volta chiusa la pratica di accertamento, Alea provvederà all’avvio delle procedure disciplinari, così come previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel mentre il lavoratore è stato sospeso dal servizio. Inoltre l'azienda si è attivata per riprendere le regole ferree di condotta a tutta la compagine dell'operativo aziendale. Infine l'azienda sta organizzando delle azioni per la tracciabilità dei flussi dei materiali differenziati come segnali di trasparenza e chiarezza".

Inoltre, ha annunciato Sanzani, "Alea ha chiesto alla Polizia Municipale di effettuare controlli non programmati e a campione e senza preavviso nel metodo di gestione" di raccolta rifiuti.