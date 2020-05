Rifiuti, protesta dei lavoratori dei sub-appalti su turni e sicurezza: "Chiesto incontro a sindaco e Alea"

Si alza il livello di tensione sindacale all'interno della cooperativa For.B per la protesta del sindacato di base “Usb – lavoro privato” di Forlì. Spiega una nota del sindacato: “Vogliamo segnalare un grave episodio verificatosi lunedì presso la Coop sociale onlus For.B di Forlì. L'ultimo fra i sempre più frequenti e consolidati comportamenti , a nostro avviso, anti-sindacali da parte del mondo della cooperazione sociale contro i lavoratori addetti all'igiene ambientale”.

Il sindacato contesta le condizioni di lavoro e di sicurezza nella raccolta rifiuti operata dai lavoratori della Coop sociale For.B: “Turni massacranti da 10 fino a 13-14 ore al giorno, quando il contratto nazionale prevede 100 ore di straordinario annuali e comunque non obbligatorie, che sono già state ampiamente superate. Correlato a questo vi è la violazione del codice della strada per il superamento delle 9 ore di guida e il mancato rispetto delle 11 ore di riposo fra un turno e l'altro. Vi è poi la mancata esecuzione in sicurezza del servizio in quanto gli addetti per accelerare i tempi, devono svuotare i bidoni grandi manualmente e non meccanicamente come previsto da normativa e fare gli attraversamenti stradali mettendo a repentaglio la propria incolumità”. A questo si aggiunge “l'annuncio di non voler più corrispondere nel 2020 l'elemento perequativo ad personam, riconosciuto annualmente”.

In merito a questi fatti Usb ha inviato una comunicazione di proclamazione dello stato di agitazione con il blocco degli straordinari e lo svolgimento del lavoro rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza, “senza però ricevere alcuna risposta”, protesta Usb. Lunedì, spiega il sindacato di base, i lavoratori hanno annunciato il blocco degli straordinari e il lavoro in sicurezza, ricevendo a detta del sindacato una dura rerimenda della dirigenza della cooperativa sociale.

Conclude il sindacato: "Ricordiamo che la Coop sociale Onlus For.B è firmataria di un codice etico, che Usb non si fa intimidire da simili comportamenti; e che la legge 300 è ancora in vigore. Usb procederà con tutti gli strumenti a sua disposizione nel merito di questa vertenza. Per cominciare chiederemo un incontro formale al sindaco con i lavoratori delegati e inoltreremo una segnalazione scritta ad Alea, la società appaltante e a Formula Ambiente, capo-fila del Consorzio appaltatore, in merito al rispetto del capitolato d'appalto in materia di sicurezza. Poi procederemo con altre iniziative".