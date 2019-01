Rifiuti, quanto costerà il servizio di Alea rispetto al precedente di Hera? Il 10,4% in meno

Con Alea il servizio di raccolta dei rifiuti costerà il 10,4% in meno rispetto che al sistema targato Hera. Questo non significa che ogni utente risparmierà il 10,4% in modo lineare (per sapere il risparmio ovviamente bisognerà attendere le tariffe, che devono essere ancora definite), ma che il servizio costa complessivamente meno ai 13 Comuni che lo hanno scelto. "Alcuni giorni fa – comunica l'assessore all'Ambiente William Sanzani – è stato approvato il piano economico e finanziario di Alea. In base ad esso, la raccolta dei rifiuti col sistema porta a porta a tariffa puntuale costerà – nelle previsioni – 31 milioni d 460 mila euro, contro i precedenti 35 milioni e 123mila euro. “Un risparmio di 3 milioni e 662 mila euro – chiosa l'assessore Sanzani -. Vale a dire il 10,4% in meno rispetto a prima”.

Sanzani ha fornito il dato in risposta ad una interrogazione del Movimento 5 Stelle. Nella stessa risposta l'assessore ha promesso il varo di una proposta del piano tariffario entro il 15 febbraio, così da dare il tempo ai Consigli comunali di approvarlo e apportare le eventuali modifiche. “Mercoledì Atersir (l'Agenzia regionale che regola i servizi pubblici, ndr) approverà i piani economici di Alea e quello di Cesena. Poi il 1 febbraio il coordinamento soci di Alea (costituito da sindaci, ndr) affronterà il tema delle tariffe ed entro il 15 febbraio si avranno le proposte, si sta lavorando alacremente perché i consigli comunali possono entrare nel merito delle tariffe, dato che i sindaci avranno la possibilità di porre eventuali correttivi”.

Inoltre Sanzani, in risposta alla consigliera Paola Casara (Noi forlivesi) ha parlato di un "avvio complesso" per la raccolta differenziata targata Alea Ambiente nel capoluogo e "ne siamo consapevoli". Ha garantito "rinforzi contro gli abbandoni e controlli della Polizia Municipale e della Guardie Ecologiche Volontarie secondo una linea severa". Fra due settimane sarà in programma un Consiglio comunale alla presenza del direttore Paolo Contò che rendiconterà della prima fase e degli sviluppi della seconda, con i correttivi apportati. "La città capoluogo richiede un'esigenza particolare e l'attenzione dovrà essere massima", conclude.

Peruzzini (Forlì Sicura) si dimette

In apertura del Consiglio comunale il consigliere di maggioranza del gruppo "Forli Sicura" Mario Peruzzini ha annunciato l'addio ai banchi del Consiglio comunale, dimettendosi a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo mandato. Peruzzini ha addotto "motivi personali" in tale scelta.