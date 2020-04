Rifiuti speciali e inceneritore, Petetta: "Nessun aumento dei conferimenti nei primi tre mesi"

Sempre legato all'emergenza sanitaria da coronavirus, nei primi tre mesi dell'anno non si registrano aumenti dei conferimenti nell'inceneritore di rifiuti speciali di Ecoeridania di Forlì. Lo ha precisato lunedì sera in Consiglio comunale l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, rispondendo ad altri due question time in merito della consigliera Loretta Prati del Pd e del Movimento 5 Stelle su un possibile aumento dei conferimenti legato all'emergenza coronavirus.

Prati ha chiesto anche di effettuare i tamponi sui dipendenti che sono a contatto con rifiuti di pazienti Covid-19, in modo da evitare un possibile focolaio. L'impianto brucia 32.000 tonnellate all'anno, ha precisato Petetta in base ai dati forniti da Arpae, e al 2 aprile "non sono state fatte richieste di aumento". Dunque "non risultano differenze sostanziali nei primi tre mesi dell'anno e quindi un aumento di smaltimenti" e Arpae non registra trend "particolarmente collegati" all'emegenza coronavirus.

Federico Morgagni di "Forlì & co" ha presentato un question time su bonus spesa e ulteriori stanziamenti di fondi. "Aspettiamo se c'e' bisogno di intervenire", rispetto alle risorse dei bonus spesa e se "arrivano ulteriori mosse del governo". Sul primo fronte le risorse giunte coprono ampiamente le richiete fin qui arrivate. Comunque, garantisce, "non lasceremo indietro nessuno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre il civico si informa anche sui contraccolpi ecomomici sul territorio, invocando un costante confronto tra maggioranza e opposizione. L'assessore alle Politiche per le imprese Paola Casara ha ricordato le prime mosse messe in campo: cabina di regia con associazioni di categoria, sindacati e forze economiche, fondo anticrisi per l'accesso al credito, prorogate le scenze dei tributi. "Il dialogo con associazioni e sindacati e' costante", sottolinea. Un'ultima informazione data dal sindaco e' che dalla Regione sono in arrivo 170-180.000 mascherine alla Provincia da distribuire tra i cittadini. (fonte Agenzia Dire)