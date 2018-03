Rimosso e neutralizzato l'ordigno bellico trovato durante i lavori stradali

E' stato rimosso l'ordigno bellico rinvenuto lunedì durante gli scavi stradali lungo la via Galimberti. Il residuato bellico è stato trasportato in condizioni di sicurezza dagli artificieri alla cava di San Varano, dove è stato fatto brillare. E' quindi cessata la situazione di allarme che aveva interessato la zona del ritrovamento. In ausilio agli artificieri sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì.