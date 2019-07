E' stata rimossa la tettoia in amianto nel parcheggio di via dei Gerolimini, nei pressi del mercato ortofrutticolo. "L'eternit è stato smaltito - assicura l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino -. Sono in corso dei lavori di caratterizzazione ambientale per verificare la presenza di eventuali polveri". Il caso, sollevato dal Movimento 5 Stelle dal consigliere comunale Daniele Vergini, aveva richiamato l'attenzione del Tg satirico di Canale 5 "Striscia la Notizia".

Lavori al Mercato Coperto

Sono anche iniziati i lavori al Mercato Coperto che prevedono la rimozione della tettoia. "Per agosto - annuncia l'assessore - verranno sospesi per dare spazio ad iniziative". Una volta rimossa la tettoia, si procederà al rifacimento della facciata. L'operazione avrà un costo di 215mila euro. Prevista anche l'assegnazione di quattro spazi destinati a diventare negozi alimentari e che si trovano nell'area coperta dalla tettoia.