Un nuovo Rinascimento per battere il virus. L'inno del forlivese Maurizio Tassani in onda sulla Rai

Serve un nuovo Rinascimento per far risorgere l'Italia dalla crisi causata dal Coronavirus. La pensa così Maurizio Tassani, tenore forlivese già noto al pubblico per la sua partecipazione a “Italia’s got talent” nel 2010 e allo show tedesco “Das supertalent”, oltre che per la pubblicazione di vari album e per i suoi concerti in tutto il mondo. E proprio in questi giorni difficili dettati dall'epidemia Covid-19, Tassani ha potuto cantare il suo amore per l'Italia e la speranza di superare questa tragedia niente meno che su Rai Uno.

Questa nuova partecipazione televisiva di Maurizio Tassani nasce dalla canzone “Rinasci Italia”, un inno composto dallo stesso tenore insieme al maestro David Sabiu e Sauro Moretti. Tassani ha potuto cantare questa nuova composizione sabato 18 aprile durante la trasmissione Italia Sì, condotta da Marco Liorni.

Come è nata l'idea dell'inno “Rinasci Italia”?

Abbiamo composto questo brano un paio di anni fa per rimarcare quanto l’Italia sia unica e inarrivabile. Era un inno ad un nuovo Rinascimento italiano e mai come in questo momento serve crederci.

Cosa vuole comunicare con questa composizione?

Il nostro Rinascimento ha dato il là alla nascita dell’Europa così come la conosciamo. Alcuni passaggi dell'inno recitano “sappiamo usare la mente e le mani, i geni più grandi sono italiani” ed è una verità inconfutabile. Ho coniato anche un aforisma che forse riassume tutto in poche parole: "Quando sogni la bellezza del mondo e sei in Italia, ti basta aprire gli occhi".

Cosa può raccontarci del suo appuntamento televisivo in questo periodo così particolare?

Purtroppo non ho potuto essere fisicamente in studio per le ovvie restrizioni del momento. Mi sono accordato con gli autori e con Marco Liorni, che già conoscevo per aver partecipato l’anno scorso ad una puntata, per inviare il video e la canzone.

Come può la musica aiutarci in questo difficile momento?

La musica e l’arte in generale servono come l’aria in questo momento. Pensate se non ci fossero. Tutto il giorno solo notizie terribili e basta. Anche se per un attimo, con il nostro inno facciamo pensare a una speranza che attinge dal nostro passato, dando un contributo positivo allo stato d’animo di chi lo ascolta. Come tanti altri artisti, tutte le domeniche eseguo un concerto online per far passare a chi si collega, e a me in particolare, un’ora di spensieratezza e buonumore.