Stagione del Diego Fabbri, riparte la campagna di rinnovo abbonamento

Da sabato 7 a sabato 28 settembre riprenderà la campagna di rinnovo abbonamenti alla stagione 2019/2020 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. La biglietteria di via Dall’Aste osserverà i seguenti orari: sabato 7 settembre e 28 settembre dalle 11 alle 19 (orario continuato); dal 9 al 27 settembre (domeniche escluse), dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domenica 29 settembre, dalle 11 alle 19, la Biglietteria del Teatro sarà aperta in orario continuato per gli abbonati che volessero cambiare il proprio turno o il proprio posto.

La campagna sarà aperta per tutte le rassegne che compongono la stagione 2019/2020 del Diego Fabbri (Prosa, Moderno, Danza, Comico) e contestualmente al rinnovo gli abbonati potranno acquistare i biglietti degli spettacoli “Fuori Abbonamento” che porteranno sul palcoscenico del Teatro forlivese concerti (Roberto Vecchioni, Paola Turci), musical (Grease e Ghost), operette (Il pipistrello, L’acqua cheta), il Gospel (Harlem Spirit of Gospel Choir) e il ritorno - a grande richiesta - di Giuseppe Giacobazzi.

Come nella passata stagione, sono confermate le formule di Abbonamento Speciali quali “Abbonamento Studio”, “Abbonamento Abbinato” e “Comico Plus”. La campagna dei Nuovi Abbonamenti partirà sabato 5 ottobre (dalle ore 11 alle ore 19, orario continuato), mentre dall’8 ottobre sarà anche possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento online sul sito Vivaticket. A inaugurare la Stagione saranno Ale e Franz con lo spettacolo Romeo e Giulietta. Nati sotto contraria stella con la regia di Leo Muscato che proprio a Forlì, dal 31 ottobre al 2 novembre, avrà la “Prima” della tournée 2019/2020. Informazioni: 0543 26355 e www.accademiaperduta.it