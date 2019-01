Parcheggiare in centro storico: come rinnovare i "permessi a pagamento" per il 2019

Il 28 febbraio è l'ultimo giorno per rinnovare l’attestazione-autorizzazione annuale di accesso e sosta nel centro della città di Forlì. E’ possibile procedere al rinnovo dei “permessi a pagamento” accedendo dal sito web di Forlì Mobilità Integrata, attraverso l’area riservata, oppure presentandosi direttamente all’ufficio sosta Forlì Mobilità Integrata, in via Lombardini 2.

A coloro che sono in possesso di “permessi gratuiti”, e che nell’anno 2018 non hanno subito nessuna variazione delle condizioni comprovanti lo status di aventi diritto (esempio residenza, dati anagrafici e stato di famiglia), si comunica che i permessi sono già stati rinnovati per l’anno 2019 direttamente dagli uffici di Forlì Mobilità Integrata.

Gli uffici sono aperti lunedì, martedì, giovedì dalle 7.45 alle 18; mercoledì e venerdì dalle 7.45, alle 13.30; sabato dalle 7.45 alle 13. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 712580 o consultare il portale www.fmi.fc.it