Dalla terra spunta un altro residuato bellico

Dalla terra emerge un altro residuato bellico. L'ordigno, un proiettile da mortaio lungo 40 centimetri, e dal diametro di nove, in discreto stato di conservazione, è stato rinvenuto nei giorni in un campo agricolo in via Mattei. Il Prefetto ha già informato il Comando Forze Difesa Sm di Vittorio Veneto (Treviso) per l’intervento di rimozione degli ordigni. L'area è stata interdetta dai Carabinieri con apposita segnaletica di pericolo.