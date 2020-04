Rinviato in autunno l'incontro con la scrittrice Wanda Marasco

Anche l'incontro programmato per questo venerdì 10 aprile con la scrittrice - oltre che regista ed attrice - Wanda Marasco non potrà tenersi a causa delle restrizioni nei movimenti causate dall'emergenza Coronavirus. L'incontro organizzato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì verrà recuperato in autunno, insieme all'ultimo appuntamento già programmato per la seconda metà dell'anno con la rassegna "Incontri con l'Autore", ovvero la traduzione del romanzo "Kalecina Malecina" di Evgenija Nekrasova.

Sospesi e rinviati anche tutti gli appuntamenti della rassegna "Incontri a Palazzo", riservata ad autori e editori del territorio, che slitteranno a loro volta nella seconda metà dell'anno. In attesa di poter tenere questi incontri dal vivo, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ricorda che da alcuni anni trasmette in diretta radiofonica tutti i propri "Incontri con l'Autore", caricandone quindi i podcast sul proprio sito.

Chi volesse quindi riascoltare gli Incontri degli ultimi anni, o volesse ascoltare quelli che ha perduto, potrà farlo liberamente e gratuitamente andando sul sito della Fondazione, nell'Area Eventi (https://www.fondazionecariforli.it/it/eventi/), premendo semplicemente sul nome dell'autore di cui vuole riascoltare l'Incontro: da Marc Augè a Michela Marzano, da Tahar Beh Jelloun a Oliviero Toscani, da Jumpha Lahiri a Stefano Massini, da Giancarlo de Cataldo a Samantha Cristoforetti.