Il meteo non promette nulla di buono: slittano "Forlì Fitness & fun", "Fluo Run" e "Passeggiata Street Art"

Le previsioni meteo per il fine settimana non prevedono nulla di buono. Per questo motivo slitta al 15 e 16 settembre l'evento dedicato al benessere "Forlì Fitness & Fun". Non cambieranno la location, che sarà sempre il Parco Urbano, e gli orari dalla manifestazione. Anche la corsa "Fluo Run", in programma per sabato 1 settembre alle ore 21, è stata posticipata a sabato 15 settembre così come la passeggiata "Street Art" che avrà luogo domenica 16 settembre alle ore 17:30.

La suddivisione delle aree

Ci saranno più spazi dedicati alle attività sportive: due palchi per i trainer che svolgeranno le lezioni di attività aerobiche (zumba, totalbody, step, e altro), fitness e analoghe; un palco secondario; e una zona riservata ad attività olistiche, ginnastiche dolci e pilates. E' previsto uno spazio danza per esibizioni e lezioni di danza, ballo, e simili sulla pedana ballo zona chiosco. Ci sarà anche un'area dedicate alle conferenze aperte al pubblico sui temi della nutrizione, benessere, sani stili di vita, fiscalità e marketing per le società sportive e leggi sullo sport. E' previsto anche spazio bimbi con proposte sportive, ricreative e laboratori, che permetterà anche a genitori con figli al seguito di partecipare alle attività. Ci sarà uno spazio parkour con assistenza di tecnici del settore aperto a grandi e piccoli. Il programma prevede anche un "Food truck village", uno spazio ristorazione con una vasta scelta di specialità del territorio e non solo, allestito con tavoli e sedie per il pubblico. Ci sarà anche un'area dedicate alle associazioni sportive, commerciali ed istituzionali: le realtà sportive partecipanti presentano la propria offerta sportiva, indirizzando e consigliando gli interessati ai corsi più adatti e congeniali .