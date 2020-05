Fase 2, slitta a Forlì l'apertura delle biblioteche: "Con la "fuga" di Bonaccini è corsa contro il tempo"

Slitta la riapertura delle biblioteche a Forlì. Lo annuncia l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri. In relazione al Decreto Regionale numero 74 del 30 aprile 2020 che consente dal 4 maggio l'apertura al pubblico delle biblioteche per la sola attività di prestito (articolo 6), Melandri informa che "a Forlì non siamo ancora pronti. In sinergia con il competente tavolo tecnico regionale biblioteche-musei, stiamo mettendo a punto i protocolli di sicurezza sia riguardo il personale e il pubblico, sia riguardo la gestione dei libri restituiti a fine prestito (si tratta di misure di quarantena dei volumi). L'apertura delle biblioteche al servizio di prestito sarà dunque posticipata e comunicata quando saranno definite tali misure".

"Apriremo solo nel momento in cui saremo in grado di garantire la piena sicurezza dei luoghi, degli operatori e dell’utenza - prosegue l'assessore -. Non vogliamo mettere a rischio nessuno e al momento, anche in ragione del fatto che non c’è stato tempo a sufficienza per gestire le misure di prevenzione del rischio di contagio, abbiamo preferito ritardare l’apertura delle biblioteche e preservare la tutela della salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Spiace dover sottolineare - conclude Melandri - che fino a qualche giorno fa per questa tipologia di luoghi la riapertura era prevista il prossimo 18 maggio, e su questa data ci eravamo tarati. La fuga in avanti di Bonaccini non solo non ci è stata comunicata con il dovuto anticipo, per permetterci di sanificare i luoghi e mettere in sicurezza il materiale di prestito, ma ha reso la riapertura delle biblioteche una corsa contro il tempo scaricandone le responsabilità in termini di garanzia della salute pubblica sui singoli Comuni".