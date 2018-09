Riparava auto, ma non aveva alcuna licenza: scoperta officina abusiva a Forlì

La Polizia Stradale di Rocca San Casciano ha scoperto a Forlì un’officina meccanica in piena attività e completa di attrezzature e macchinari, ma priva di qualsiasi licenza o autorizzazione a svolgere l’attività di autoriparazione. L’operazione si è realizzata nell’ambito dei continui controlli disposti dall’Ufficio alle attività economiche afferenti la circolazione stradale.

L’officina abusiva individuata nelle campagne del capoluogo romagnolo, a Malmissole, aveva al suo interno ben 17 veicoli, tra auto e moto, in riparazione ed alcuni lavoratori irregolari. Il titolare è un 72enne di Forlì, già noto alle forze dell’ordine. Il personale operante, coadiuvato dalla Squadra di Polizia Giudiziaria, ha sottoposto a sequestro amministrativo, in vista della confisca, l’attrezzatura, comprensiva di ponti sollevatori, banchi attrezzi con utensili di ogni tipo, compressori, saldatrici, trapani, flessibili per un valore di decine di migliaia di euro.

L’esercente è stato multato ai sensi della L. 122/1992 con una sanzione pecuniaria di svariate migliaia di euro relativa anche al verificato abbandono di rifiuti senza le prescritte cautele ambientali. Si è provveduto, inoltre, a verbalizzare anche i clienti che avevano affidato i veicoli ad un centro non autorizzato alle riparazioni. Complessivamente sono state 29 le sanzioni elevate, 5 le auto sequestrate, 2 le targhe rinvenute e 2 le carte di circolazione ritirate.