Ripartenza a Tredozio, liberalizzati gli orari di parrucchieri ed estetiste. Suolo pubblico gratis

"La ripartenza sarà difficile, tocca anche a noi amministratori pubblici fare la nostra parte e fare sentire la vicinanza delle istituzioni in un momento così difficile per il Paese". Il sindaco di Tredozio, Simona Vietina, annuncia la liberalizzazione degli orari dei saloni di acconciatura ed estetica. "Non appena le ordinanze regionali e i decreti nazionali lo permetteranno, le attività legate al benessere personale, come estetiste e parrucchiere, del comune di Tredozio saranno equiparate agli altri esercizi commerciali e potranno contare sulla completa liberalizzazione degli orari a patto, naturalmente, che si rispettino le norme di sicurezza e l’obbligo di prenotazione degli appuntamento", afferma il primo cittadino.

"Credo che in questo momento sia necessario fare tutto il possibile per sostenere il tessuto economico, produttivo e commerciale del territorio: in questo senso, nei prossimi giorni farò in modo di concedere gratuitamente maggiore spazio pubblico a tutte le attività in modo da poter permettere il distanziamento consentendo, nel contempo, la ricostruzione di un volume di affari adeguato - conclude il sindaco -. La ripartenza sarà difficile, tocca anche a noi amministratori pubblici fare la nostra parte e fare sentire la vicinanza delle Istituzioni in un momento così difficile per il Paese".