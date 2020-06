Forlì si prepara al ritorno degli studenti sui banchi: "Al vaglio anche nuovi spazi"

"Con l'arrivo della fase 2 stiamo dedicando tutte le nostre energie per far si che riprendano i servizi educativi, formativi e scolastici nelle migliori condizioni possibili". Queste le parole dell'assessore alle Politiche Educative Paola Casara, la quale, dopo aver garantito la ripartenza dei centri estivi, ora sta orientando il massimo dell'impegno affinché, a settembre, bambini, ragazzi, famiglie e tutto il personale docente e non docente abbiano a disposizione un sistema scolastico tutto pronto alla partenza dell'anno. "Venerdì scorso - spiega Casara - è stato reso noto il “Piano scuola 2020-2021”, documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione".

"Il Comune di Forlì dopo aver costantemente seguito e partecipato ai confronti che si sono svolti nell'ultimo mese a livello regionale e provinciale sul tema della riapertura del prossimo anno scolastico ha, dalla scorsa settimana, avviato un serrato percorso di lavoro con i dirigenti scolastici del territorio per individuare non solo le eventuali criticità determinate dalle misure per il distanziamento, ma anche un filo conduttore comune nella programmazione delle attività dell'offerta formativa e dei servizi indispensabili per il funzionamento delle scuole", continua.

Pur in assenza di linee guida e parametri ufficiali, i dirigenti scolastici hanno avviato l'effettuazione di simulazioni sulla capienza degli edifici loro assegnati e cominciato ad ipotizzare soluzioni finalizzate a consentire il rientro a scuola in sicurezza di tutti gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado. Con la pubblicazione del Piano scuola contenente le misure da adottare, sarà ora possibile andare sul concreto dei problemi ed individuare le soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie, pur in un contesto emergenziale.

"In sinergia con i Dirigenti scolastici - sottolinea Casara - il Comune di Forlì è al lavoro per sondare la disponibilità di ulteriori spazi in immobili adeguati rispetto a quelli di proprietà comunale che soggetti pubblici o privati possono mettere a disposizione e che siano confacenti alle necessità delle scuole in relazione alla loro collocazione sul territorio e alla sicurezza. Un Tavolo di lavoro specifico, riunitosi il 22 giugno, si è dato un nuovo appuntamento per martedì giugno al fine di valutare i problemi emersi dalla simulazione dell'applicazione delle misure sulla sicurezza in generale e, in particolare, dei parametri relativi al distanziamento".

Nel frattempo sono partiti definitivamente tutti i Centri Estivi: lunedì hanno aperto quelli dei Nidi Comunali e in convenzione, dal 22 giugno avevano iniziato le attività quelli delle Scuole dell'Infanzia Comunali mentre per sostenere l'intero sistema dei Centri estivi, il Comune anche in collaborazione con la Regione Emilia Romagna si è fatto promotore di forme di sostegno attraverso varie misure di intervento, dal sostegno economici garantito attraverso il "Fondo di supporto ai gestori" fino ai "voucher" per le famiglie.