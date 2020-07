Ripartiti dal Parco urbano i corsi per il sostegno ai malati di Alzheimer

Sono ripresi dopo il lockdown gli incontri per operatori e famigliari di malati di Alzheimer finalizzati a dare indicazioni su come trattare le persone affette da tale grave patologia con il metodo dell'approccio capacitante. "I corsi, organizzati dal Comune e dall'Associazione la Rete Magica - spiega l'assessore al welfare Rosaria Tassinari, che martedì pomeriggio si è recata in visita al gruppo di partecipanti - sono stati spostati, per motivi precauzionali e nel rispetto dei protocolli di sicurezza contro il Covid, dalla loro sede originaria e da qualche settimana si stanno svolgendo al Parco Urbano".

"Contro ogni aspettativa, sono tantissime le persone interessate e direttamente coinvolte dall’esperienza della malattia che partecipano a questi preziosi incontri - evidenzia Tassinari -. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile la ripresa di questi percorsi ‘educativi’ e in particolare Claudia Florea e Eugenia Danti che hanno creato un luogo di scambio delle proprie esperienze, funzionale a chi soffre e ha sofferto a causa della malattia".