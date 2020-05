Riprende l’attività anche il Gruppo Preghiera Padre Pio di S. Maria del Fiore

A Forlì riprende l’attività anche il Gruppo Preghiera Padre Pio di Santa Maria del Fiore. Questa sera (venerdì), alle 20.30, nella chiesa francescana di Via Ravegnana 92 ritorna la recita del Rosario mensile, seguito dalla santa Messa, che sarà presieduta dal vicario parrocchiale di San Pio X in Ca’ Ossi e cappellano Ospedale privato “Villa Serena”, don Ambroise Esseh. Nei giorni scorsi, alcuni aderenti del gruppo di preghiera coordinato da Davide Marchetti, conosciuto in città come il Babbo Natale dei bimbi sofferenti, sono intervenuti all’interno del luogo di culto, conformandolo per sedute e vie di scorrimento, ai protocolli di distanziamento sociale prefissati dal recente accordo Governo e CEI per il ritorno a Messa dei fedeli.

"Abbiamo distanziato i posti nelle panche - dichiara Marchetti - sanificato l’ambiente e creato vie separate per ingresso ed esodo in chiesa. Dopo tre mesi, potremo tornare a riunirci in preghiera attorno alla figura di Padre Pio da Pietrelcina, il nostro protettore celeste". Il capogruppo raccomanda a tutti i fedeli che interverranno alla preghiera, l’uso della mascherina. Questa sera saranno esposte, senza preveder alcun contatto, due reliquie autentiche appartenute al grande santo pugliese: una pezzuola con siero fuoriuscito dalle stigmate della mano e il guanto della mano destra, usata dal frate prodigioso per benedire i fedeli dalla finestra del convento di San Giovanni Rotondo, dove ha praticamente trascorso l’intera esistenza terrena. Al termine, Marchetti distribuirà anche una rosa bianca a tutti i convenuti, in occasione della ricorrenza di Rita da Cascia, la santa del giorno.