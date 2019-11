Riprendono i corsi di informatica organizzati dal Comitato di Quartiere Romiti. Si parte con lezioni di un corso base di windows, che permetterà di apprendere le prime nozioni utili per la conoscenza del computer. Il primo corso avrà durata di 5 lezioni da due ore ciascuna tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,30. Si parte con Corso base Windows Word. Conoscenza basilare per chi vuole avvicinarsi all'uso del computer seguendo il metodo più corretto con la presenza di una valida insegnante. Poi si continuerà con altri corsi: navigazione corretta internet e creazione di account. Ognuno avrà la sua postazione attrezzata. I posti sono limitati. Come gli altri anni verranno svolti nella Sala attrezzata del Comune di Forlì in Via Giorgina Saffi 16, tutti i martedì dalle 20:30 alle 22:30, a partire dal 19 novembre. I corsi sono aperti alla cittadinanza. Per informazioni e iscrizioni contattare il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti e della Zona Ovest di Forlì, Maurizio NALDI (3337662879; e-mail maurizionaldi54@libero.it).