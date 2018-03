Santa Sofia, posata l'ultima pietra: terminati i lavori in piazza Matteotti

Si sono conclusi giovedì a Santa Sofia i lavori in Piazza Matteotti, con la posa dell'ultima pietra della rinnovata pavimentazione da parte del sindaco Daniele Valbonesi. Venerdì la piazza è tornata quindi fruibile per tutti e da martedì prossimo sarà riaperta al traffico per i mezzi di trasporto con carico inferiore alle 3,5 tonnellate. Lunedì si svolgerà come di consueto la tradizionale Fiera del Lunedì dell'Angelo, con il grande mercato. Volge quindi al termine il grande intervento di recupero del centro di Santa Sofia, completamente rimesso a nuovo.

Nel mese di aprile saranno completate le opere relative agli arredi, all'illuminazione, alla verniciatura della carpenteria, di scale e ringhiere che permettono l'accesso all'alveo del Bidente. "A nome di tutta l'amministrazione comunale desidero ringraziare tutti coloro che hanno seguito e svolto i lavori in questi lunghi mesi e tutti i cittadini e le attività commerciali che hanno sopportato gli inevitabili disagi - commenta il primo cittadino -. Una volta terminati anche gli ultimi dettagli, festeggeremo insieme la riapertura della nostra piazza con una inaugurazione ufficiale".