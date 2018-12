Diversi parchi si rifanno il look: via libera ad interventi per 150mila euro

Centocinquantamila euro per la riqualificazione delle aree verdi, col ripristino di staccionate in legno e reti metalliche, cestini portarifiuti e panchine. Il via libera al progetto del "Servizio Ambiente e Protezione Civile" di Forlì è arrivato venerdì scorso dalla giunta comunale. Le aree principalmente interessate sono il Parco E. Balducci nel Quartiere Romiti, il parco Bertozzi nel Quartiere Cava, il Parco Paul Harris nel Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano ed altre aree verdi presenti nel territorio.

"La valorizzazione - viene spiegato - avverrà attraverso lavori di manutenzione straordinaria, che consisteranno nella riparazione, sostituzione ed installazione delle recinzioni in legno e della rete metallica irrimediabilmente compromessa".

Al Parco della Resistenza è prevista la sostituzione dei cestini porta rifiuti logorati dal tempo e dagli atti vandalici con quattro contenitori per la raccolta differenziata. Le panchine saranno invece sostituite al Parco E. Balducci, al parco Bertozzi, al Parco Paul Harris ed altre aree verdi presenti nel territorio. La somma stanziata rientra nel "Piano Investimenti 2018-2020".