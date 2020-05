Riqualificazione energetica, fondi per il Palazzetto di Forlimpopoli e il deposito bus "Pandolfa"

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria in merito al bando che finanzia interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico su edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica. Sono 129 i progetti approvati a livello regionale, per un importo pari a 19 milioni di euro, di cui 10 in Provincia di Forlì-Cesena per quasi 1.5 milioni di euro.

"Nel forlivese sono stati approvati due progetti per un finanziamento pari a 342.112,45 euro - afferma il consigliera regionale Lia Montalti -. Importante l’intervento di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport di Forlimpopoli che potrà beneficiare di un contributo regionale pari a 283 mila euro. In arrivo infine quasi 60mila per la riqualificazione energetica del deposito bus “Pandolfa” di Forlì. Si tratta di interventi importanti che renderanno queste strutture più sicure e più attente all’ambiente, in linea con quegli obiettivi di sostenibilità ambientale che la nostra Regione in questi anni si è sempre data".

"In Emilia-Romagna la ripartenza del sistema economico, dopo l’emergenza Covid-19, passa attraverso scelte sostenibili e investimenti di qualità per tutta la comunità regionale - conclude Montalti -. Per una Regione sempre più green con scuole, uffici pubblici, impianti sportivi, edilizia residenziale pubblica a minor consumo di energia. La "Svolta Verde" passa anche da queste scelte".