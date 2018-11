Riqualificazione tra il centro e il San Domenico, partono i lavori in via Giorgina Saffi

Lunedì inizierà l'opera di realizzazione della nuova pavimentazione di via Giorgina Saffi in granito. L'intervento rappresenta il primo tassello di un progetto di collegamento di pregio da Corso Garibaldi e il polo culturale ai Musei San Domenico. Successivamente a questo stralcio, infatti, è prevista la riqualificazione di via Caterina Sforza e via Vochieri in modo da realizzare un percorso dedicato e di gradevole impatto estetico. I lavori procederanno per fasi mediante rimozione dell'asfalto esistente, formazione di un sottofondo in calcestruzzo armato e successiva posa delle lastre di granito. L'intervento verrà realizzato in modo da creare il minor disagio possibile, lavorando per blocchi di zone e lasciando comunque sempre un passaggio pedonale a disposizione. Sarà inoltre assicurata la possibilità ai residenti di imboccare la via Giorgina Saffi da via Pace Bombace. Condizioni meteorologiche permettendo, i lavori termineranno entro i primi giorni di febbraio 2018.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !