Decoro dell'area del San Domenico: affidati i lavori per la riqualificazione di via Vochieri

Nell'ambito del progetto di riqualificazione e valorizzazione delle vie Giorgina Saffi, Caterina Sforza e Vochieri, sono stati affidati i lavori del "Lotto numero 3" che prevede il restauro portale di Via Vochieri. L'obiettivo della riqualificazione, viene evidenziato nella determina del Servizio Viabilità del Comune di Forlì, è "ridare dignità e decoro al manufatto, punto di collegamento al complesso Museale di San Domenico". L'affidamento dei lavori, alla "Laboratorio del Restauro" di Ravenna, dall'importo netto di 30mila euro, è avvenuto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, trattandosi di opere di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto. La riqualificazione dovrà essere completata in sessanta giorni dall'apertura. Il responsabile del procedimento dell'opera è l'ingegnere Gian Piero Borghesi. Il direttore dei lavori è Dario Pinzarrone.