Rimasto paralizzato dopo un incidente, 3 milioni di risarcimento: il Comune ha versato l'ultima rata

Il Comune di Meldola ha versato 3 milioni di euro alla famiglia di Gabriele Petrungaro, il giovane rimasto paralizzato a seguito ad un incidente stradale su un'arteria dove era presente un cantiere non bene segnalato secondo la sentenza del Tribunale. La transazione, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, "si è conclusa".

"Con l'emissione dell'ultima quota di 350.000 euro si conclude un lungo percorso che ha portato ad un esborso di 3.000.000 di euro in 7 anni dalle casse comunali, senza intaccare il patrimonio immobiliare del Comune, né le azioni Hera, ma adottando regole severe e continue limitazioni sui conti - informa il primo cittadino -. A tale proposito esprimo un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori e ai responsabili dei vari settori che mi hanno accompagnato in questo difficile percorso, continuando a mettere in campo tutte le iniziative e le opere, portate a conclusione, sia conservative che di risanamento".

Spiega Zattini: "Siamo intervenuti sulle scuole, sulle strade, è stato recuperato l'ex-macello, in cui sarà insediata, a breve, la biblioteca comunale , sono state abbattute le barriere architettoniche per accedere agli uffici comunali, sono stati ultimati i lavori del centro sportivo e svariati interventi in situazioni di precarietà sono state risolte. Tutto ciò è avvenuto con la soddisfazione di non aver alzato nessuna tariffa dei servizi alla persona, né le rette della mensa, né dell'Istituzione, mantenendo fede tuttavia all'impegno sottoscritto con atto transattivo, per risarcire il danno subito dal giovane Petrungaro, quello di versare una cospicua somma iniziale (800mila euro) il primo anno e negli anni successivi con accantonamenti rispettivamente di 400mila euro e 350mila euro annuali, si è giunti alla fine del percorso".

"L'accordo prevedeva che la fine coincidesse con l'ultimo anno del mio mandato da sindaco, data predefinita, per non gravare in alcun modo sui bilanci dell'amministrazione entrante e lasciare così una situazione economica sgravata da questo grande impegno economico, che ci ha sottratto una possibilità di spesa di 3.000.000 di euro, è così che , con piena soddisfazione, rendo pubblica la conclusione di questo doloroso percorso, che ha coinvolto tutti noi prima emotivamente e successivamente nell'unica forma possibile: il risarcimento", conclude.