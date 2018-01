Prima l'alcol, poi la lite e l'aggressione: scatena il putiferio e viene arrestato

La lite è sfociata in aggressione e si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri. Sono stati minuti di tensioni quelli vissuti giovedì sera in un bar di via Don Minzoni, a Forlì. Per cause al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corso Mazzini e dei colleghi di Villafranca, un 52enne ha aggredito al volto, usando anche un casco da motociclista, un 44enne di nazionalità albanese, residente in città.

Nonostante bloccato ed allontanato dai Carabinieri intervenuti, il 52enne ha continuato a divincolarsi dalla presa degli uomini dell'Arma, ferendoli. Successivamente, nonostante ammanettato, ha continuato a dimenarsi e cercare di avventarsi nuovamente contro la vittima e poi contro i militari, che ha minacciato ed insultato a più riprese, anche dopo esser stato portato in caserma.

L'uomo è stato arrestato l’accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate. L’albanese ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano e dimesso in tarda serata un trauma cranico con ematoma ed un trauma contusivo all’arcata dentaria. Non ancora chiari i motivi del dissidio, probabilmente originati da futili motivi, accentuati dai fumi dell’alcool. Venerdì il 52enen è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima.