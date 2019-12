Tirato fuori dall'auto e picchiato, la Squadra Mobile apre un'indagine sulla rissa in piazza del Carmine

La Squadra Mobile della Questura di Forlì ha aperto un'indagine sulla rissa tra giovani avvenuta nel cuore della notte tra sabato e domenica in piazza del Carmine e ripresa da una residente, esasperata dagli schiamazzi e dagli episodi di violenza che si consumano frequentemente in zona, contribuendo a rendere la zona più insicura e degradata. Dopo la pubblicazione del video, la sezione specializzata della Squadra Mobile che si occupa dei fenomeni di minori, di violenza giovanile e bullismo ha avviato degli accertamenti di propria iniziativa e in poche ore è giunta a identificare alcune delle persone presenti nella scena, per ricostruire anche l'origine e il contesto della rissa, in cui è stato tirato fuori un giovane da un'auto e pestato per alcuni secondi in strada. Le audizioni delle testimonianze, da parte della Polizia, sono in corso in questi giorni, per riuscire a ricostruire l'intera vicenda.