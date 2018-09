Compie 38 anni e ha "sfamato" generazioni di forlivesi: festa in piazza Cavour

Si trova in piazza delle Erbe, quello che da qualche anno è diventato un vero e proprio polo della ristorazione in centro storico. E al suo interno si può definire un “locale storico”, dal momento che si trova nella stessa location da ben 38 anni. È il traguardo raggiunto dal ristorante e pizzeria “La Sosta”. Domenica 16 settembre il locale di Andrea, Giancarlo e Carla Calmanti spegnerà 38 candeline con una grande festa in Piazza Cavour, “salotto buono” della gastronomia forlivese. La Sosta, grazie anche alla sua longevità è ormai diventata un punto di riferimento per tutta la città e le per diverse generazioni di forlivesi.

Per festeggiare lo speciale compleanno la famiglia Calmanti non si è accontentata di una semplice cena ma ha organizzato un vero e proprio party che coinvolgerà tutta la piazza e tutta la città. Dalle ore 20.00 oltre a poter degustare piatti a menù fisso, poi si comincerà a ballare con la musica della Power Band e col sound di Dj Ricky, non mancherà l’animazione a cura del gruppo Qaos, concorsi, giochi e gadget per una serata che coinvolgerà tutti i forlivesi e tantissime attività.