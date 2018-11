Ritiro degli sfalci, Avolio (Lega) all'attacco: "Converrà cementare i fazzoletti verdi"

“Forlì è la città dei piccoli giardini, degli orti curati dagli anziani nei giardini delle loro a volte piccole case, della cultura delle verde intesa come momento di vita quotidiana e di cornice salutistica al cemento. Ma sulle teste dei forlivesi che amano curare il loro fazzoletto di terra sta per abbattersi la mannaia di Alea”: questo è quanto sostiene il Consigliere della Lega Daniele Avolio sul prossimo sistema di raccolta degli sfalci, che avrà una sua tariffa rispetto alla gratuità del sistema precedente, che veniva “spalmata” su tutti gli utenti.

“Non sono state ancora diffuse le tariffe per la raccolta delle ramaglie e delle potature (contenitore verde che si conferisce il sabato mattina) ma come Consigliere Comunale dell’unica formazione politica che si sta battendo dalla sua fondazione contro questa gestione della raccolta dei rifiuti che sarà più costosa e meno efficiente, devo registrare che ai cittadini del nostro Comune la gestione del loro piccolo giardino costerà dai 14 ai 17 euro a conferimento. Ma la cosa più grave che non sarà previsto nessun passaggio e prelevamento forfettario compreso in tariffa”.

Critica Avolio: “In sostanza - prosegue il Consigliere Avolio - questa Amministrazione con questa tariffa costringerà le fasce meno abbienti a convertire il loro fazzoletto di terra in cemento. Fazzoletto di terra che oltre ad essere un polmone verde in città se sommato a tanti piccoli fazzoletti di verde, costituisce spesso un momento di vita per gli gli anziani che in questo impegno quotidiano trovano il loro sentirsi socialmente utili e ancora attivi”.