Ritiro delle pensioni e spesa a domicilio: l'Arma al fianco delle persone anziane

Proseguono le iniziative dei Carabinieri della Compagnia di Forlì in supporto alle persone anziane che fanno richiesta. Proprio in questo fine settimana il comandante della stazione di San Martino in Strada ha consegnato due pensioni ad una coppia di anziani che ne avevano fatto richiesta, oltre che a terminare il gesto portando a casa “la spesa” dopo aver ricevuto una lista dagli stessi anziani. Analoga operazione è stata svolta più volte dai Carabinieri di Forlì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio