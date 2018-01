La lezione non è servita: due anni dopo perde la patente ancora per colpa dell'alcol

Continuano sulle strade del comprensorio forlivese i controlli finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano sulle strade del comprensorio forlivese. Nella nottata tra mercoledì e giovedì un 29enne alla guida di una "Atw Opel" è stato sorpreso con 0,73 grammi per litro. Per il giovane conducente è scattato il ritiro della patente, la decurtazione dalla stessa di 10 punti ed una sanzione di 532 euro. Il conducente è un recidivo per la guida in stato di ebrezza: infatti nel 2016 sempre a gennaio, venne fermato nello stesso punto di controllo dalla PolStrada di Rocca, con conseguente ritiro della patente.