Ritorna la Festa dei Bambini: sul web spazio ai neuropsichiatri Luigi Ballerini e Luisa Bassani

Le Scuole La Nave di Forlì e l’Associazione dei genitori La Cometa, nonostante la chiusura scolastica, propongono la Festa dei Bambini 2020 dal titolo "Una strada oltre l'ostacolo: educare è un'esperienza". La formula, rispetto agli incontri pubblici che in passato hanno coinvolto migliaia di persone, sarà digitale, ma con l’entusiasmo e gli interessanti contenuti di sempre.

Per l’occasione, sono stati organizzati due incontri di fine anno scolastico su cosa si è imparato e riscoperto nel fare scuola in questo periodo di pandemia e sulperché questo tempo non vada perduto. Sono incontri importanti per capire e confrontarsi su cosa ognuno di noi ha imparato e riscoperto durante il periodo della pandemia, con un particolare occhio di riguardo agli studenti e alla loro esperienza educativa.

Il primo incontro virtuale che si terrà sul canale Youtube delle Scuole La Nave avrà come ospite Luigi Ballerini lunedì 25 alle ore 21.00. Il neuropsichiatra Luigi Ballerini risponderà alle domande di genitori e docenti delle Scuole Primaria e Secondaria (9-14 anni).

Giovedì 28 alle ore 21.00, sempre sul canale Youtube delle Scuole La Nave, la neuropsichiatra dott.ssa Luisa Bassani risponderà alle domande di genitori e docenti della Scuola di Infanzia e Primaria (0-8 anni).

“Sono due momenti pensati per fasce di età, ma sicuramente saranno affrontate questioni che coinvolgono tutte le nostre famiglie.” Sottolinea Francesco Fronzoni, presidente dell’ass. La Cometa, organizzatrice degli eventi.

Chi desidera partecipare, si può collegare al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCkuPRfPOjrRLg81cqjFwvew?view_as=subscriber oppure cercare su YoutubeScuole La Nave.

Congiuntamente a questi eventi, anche la tradizionale lotteria abbinata alla Festa dei Bambini è pronta per partire, nonostante l’estrazione sia stata posticipata al 10 ottobre prossimo, la distribuzione dei blocchetti avverrà comunque a partire da giugno.