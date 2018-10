Ritorna la messa musicale dell’Artista: si ricordano i personaggi di cultura forlivesi

Ritorna la Santa Messa dell’Artista. La 55esima edizione della liturgia musicale in suffragio degli esponenti del mondo della cultura forlivese scomparsi nel corso dell'anno, andrà in scena venerdì, alle 18, a San Mercuriale, presieduta dal parroco don Enrico Casadio. Promossa da un comitato organizzatore composto da Paolo Bonaguri, Flavia Bugani, Fausto Fiorentini, Flavio Pioppelli, Valeriano Pioppelli e Gabriele Zelli, in collaborazione con l'Associazione “Messaggio Musicale Federico Mariotti”, il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, la Società “Amici dell'Arte” e l'Istituto Musicale “Angelo Masini”, l'iniziativa è sostenuta finanziariamente da Mariotti & C. srl, Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese, Imolese, Associazione Filarmonica Magliano-Carpena, Circolo Democratico Forlivese e Rotary Club Forlì.

Il programma musicale inizierà col brano orchestrale “Preghiera” di Marco Scapin, cui seguirà all'Introito un canto corale di Johann Sebastian Bach. All'Offertorio il soprano Marina Maroncelli e l'Orchestra dell'Istituto Musicale Angelo Masini eseguiranno “Pie Jesu”, seguito dal “Sanctus” di Paolo Bonaguri per voce solista, coro e orchestra, mentre l'“Agnus Dei” di Bach sarà proposto dal solo coro. Alla Comunione sarà eseguito il noto brano “Hai dato un cibo” di autore ignoto (coro e orchestra) e, dopo un breve interludio orchestrale, il coro, accompagnato dall'orchestra, canterà “Tollite Hostias” di Charles Camille Saint-Saëns. Concluderà la celebrazione liturgica “Cantate a Cristo” di Georg Friedrich Händel. Le parti corali della Santa Messa saranno affidate al coro “S. Antonio Abate” della parrocchia di Ravaldino, diretto da Marta Boscherini (voce solista: soprano Marina Maroncelli). Suonerà l'orchestra dell'Istituto Musicale “Angelo Masini” diretta da Fausto Fiorentini.

L’anno trascorso ha visto concludersi la vicenda terrena di Pasquale Amato, corista, Maria Aulizio, pittrice, Cesilia (Cesi) Berto Ballini, pittrice, Laura Borghi, ex assessore alla Cultura del Comune di Forlì, Anna Lucia Bossiner, pittrice, Carmine Don Cangini, pittore, Idio Cappelli, pittore, Ilario Mantellini, scrittore, Daniele (Pirrì) Panzavolta, pittore e incisore, Carlo Poni, scrittore e studioso, Eugenia Ricci, operatrice culturale, Arte Tamburini, cantante, Giovanni Vandi, operatore culturale, Libero Vespignani, sassofonista e fisarmonicista, Sergio Zangheri, scrittore e studiosoFerdinando Battaglia, musicologo, Gabriella Berardi, pittrice, Luisa Coen, operatrice culturale, Alessandro Di Camillo, attore e regista teatrale, Sergio Fabbri, operatore culturale, Ivano Gavelli, musicista, Gaetano Giangrandi, pittore, Enrico Girelli, pittore, Aldo Gurioli, pittore, Giorgio Mattioli, pittore e attore, Carmine Patraccone, pittore, Dino Pieri, scrittore e operatore culturale, Uberto Saragoni, chitarrista e organista, Omero Spada, bandista e pittore, Enis Togni, promotore del Festival mondiale del Circo di Montecarlo, Olga Zanelli, pittrice, Roberto (Bob) Zoli, musicista e don Carmine Cangini, sacerdote e artista.