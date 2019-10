Grosso sospiro di sollievo: ritrovato vivo in un vigneto l'anziano scomparso da Vecchiazzano

Grosso sospiro di sollievo per il ritrovamento dell'uomo di 77 anni che era sparito nella serata di venerdì e del quale non si avevano più notizie da due giorni nonostante le serrate ricerche di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile e personale delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, diretto da Stefano Santandrea. L'uomo, scomparso da Vecchiazzano, è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica in vita e in condizioni di salute non preoccupanti. Sul posto anche un'ambulanza. L'uomo è stato segnalato da un cittadino che lo ha notato steso a terra tra i filari di un vigneto nella zona di via Placucci e via Persiani a San Martino in Strada.

L'allarme era scattato venerdì sera intorno alle 20. A contattare la Polizia era stato il nipote, riferendo che l'ultima volta che aveva avuto un contatto telefonico con lo zio risaliva alle 15.30 e che non era rincasato dopo esser uscito. Nessuna notizia fino ad oggi pomeriggio, poi finalmente il lieto fine.