Armadio blindato abbandonato in strada: c'erano fucili rubati il giorno prima

Ritrovato in stato d'abbandono un armadio blindato con due fucili da caccia ed un canna. Gli agenti della Volante della Questura di Forlì sono intervenuti nel tardo pomeriggio di venerdì in via Senio. Dagli accertamenti è emerso che il giorno precedente era stato commesso un furto in un'abitazione in via Pennabilli, nei pressi quindi del piazzale dove è stata recuperata la refurtiva, il cui sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri. Il tutto è stato quindi recuperato e restituito ai legittimi proprietari.