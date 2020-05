Mentre lavora il giardino di casa la terra restituisce bombe a mano e proiettili: strada chiusa a pochi passi dal centro

Dal giardino di un'abitazione a pochi passi dal centro storico spuntano ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Mercoledì mattina è stata chiusa al traffico via Oriani per consentire la rimozione di granate e munizioni. I primi ritrovamenti, del tutto causali, risalgono a pochi giorni fa. Il figlio dei proprietari stava sistemando il giardino, effettuando anche degli scavi per estrarre delle radici. A quel punto la sorpresa: la terra ha restituito alcuni proiettili e poi delle bombe a mano. In totale 14 ordigni.

Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri, che hanno attivato gli specialisti dell'Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. L'area è stata messa in sicurezza, mentre gli ordigni sono stati prelevati per esser brillati alla cava di Selbagnone. I metal detector tuttavia hanno rilevato la presenza di altre bombe. Mercoledì mattina Carabinieri e militari dell'Esercito sono tornati sul posto per completare le operazioni di bonifica. E sono emersi altri ordigni: proiettili, micce per l'innesco e bombe a mano.

Nessun pericolo per i residenti, ma l'area è stata interdetta al traffico dal personale dell'Arma della Compagnia di Forlì per completare le operazioni nella massima sicurezza. S'indaga sull'origine dei residuati bellici. Durante il Secondo Conflitto Mondiale quell'area di centro storico fu occupata dalle truppe britanniche. Ma non si esclude che gli ordigni fossero di proprietà del precedente titolare dell'abitazione, un uomo che aveva partecipato alla Guerra, e che li aveva occultati sotto terra. Anche i nuovi oggetti sono stati destinati alla cava per le operazioni di neutralizzazione.