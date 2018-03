Durante i lavori di scavo in strada spunta un ordigno bellico

La terra restituisce un altro ordigno bellico. Il residuato è spuntato lunedì mentre erano in corso degli scavi per lavori stradali in via Galimberti. La zona è stata circoscritta dagli agenti della Volante della Questura di Forlì in attesa dell’intervento degli artificieri disposto dalla Prefettura. Si tratta però di un residuato bellico ormai quasi inerte a causa della ruggine e della cattiva conservazione.