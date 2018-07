L'unione fa la forza: grazie alle segnalazioni a ForlìToday viene trovato sano e salvo l'anziano scomparso

La segnalazione pubblicata su ForlìToday e l'attività di ricerca dei Carabinieri della Compagnia di Forlì ha consentito di trovare sano e salvo Giuseppe Camporesi, forlivese di 86 anni. Ad uno dei recapiti telefonici riportati nell'annuncio sono giunte diverse segnalazioni dalle zone di Fiumana e Predappio San Martino, una delle quali decisiva. Sono stati così allertati gli uomini dell'Arma. Ed i militari San Martino in Strada, nel corso di un servizio di pattugliamento a San Lorenzo in Noceto. L'anziano, provato da un'intera giornata trascorsa fuori dall'abitazione, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per gli accertamenti del caso. Comunque versa in buone condizioni.

Camporesi era uscito di casa martedì pomeriggio intorno alle 14, senza fare ritorno. Indossava un paio di jeans blu scuri, una felpa grigio scuro ed un berretto di lana marrone scuro. Subito i familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri, attivando il protocollo di ricerca. Contemporaneamente una persona vicina alla famiglia Camporesi ha chiesto aiuto anche a ForlìToday attraverso la pagina Facebook, fornendo elementi importanti per il rintraccio. Molti lettori hanno appreso dell'episodio e, grazie alla foto pubblicata nell'articolo, hanno avuto modo di riconoscerlo.

Le persone che l'hanno incrociato, nell'area di San Lorenzo in Noceto, non hanno esitato a comporre uno dei numeri di telefono riportati nell'articolo. La segnalazione si è rilevata importante e sono stati attivati subito i Carabinieri. Nel primo pomeriggio di mercoledì la lieta notizia. L'uomo, stanco per il caldo e per aver trascorso anche la nottata fuori casa (martedì sera è anche piovuto), è stato portato in ospedale per le cure del caso. Dalla redazione non nascondiamo una certa emozione nell'aver contribuito a far ritornare la serenità e il sorriso ad una famiglia. E ringraziamo anche chi ha avuto fiducia nel nostro lavoro. Il "siete meravigliosi" ripaga la giornata d'impegno lavorativo.