Dopo giorni di ricerche ritrovato il corpo dell'ex insegnante, era sotto un vecchio mulino

Le ricerche, che proseguivano da giorni, hanno permesso di ritrovare il corpo di Paola Pasini. Decisiva è stata la scelta di agire sabato mattina sulla chiusa del canale Doria, che attraversa Meldola in alcuni punti scoperto e in altri tombinato. Questo ha permesso di abbassare il livello dell'acqua e di riuscire a percorrerlo, così da individuare il cadavere in un punto semi-tombinato, sotto il vecchio mulino di Meldola. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16.15 di sabato, da parte del personale della Protezione Civile, che stava collaborando col nucleo fluviale dei vigili del fuoco durante il perlustramento del canale semi coperto.

Si concludono così le ricerche di Paola Pasini, l'ex insegnante di Forlimpopoli scomparsa da mercoledì pomeriggio. Le attività si sono focalizzate a Meldola, dove è stata trovata l'auto della donna. La sua "Volkswagen Fox" era parcheggiata nell'area antistante all'Irst, con le chiavi inserite nel quadro e la borsa con soldi nell'abitacolo. Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa, con quattro unità cinofile, ed il personale fluviale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, hanno setacciato per giorni il percorso fluviale che porta al fiume Bidente ed i campi vicini.

Il capitano dell'Arma Filippo Cini, che ha coordinato le ricerche, ha richiesto al Centro Carabinieri Cinofili di Firenze una squadra specializzata in questo tipo di operazioni con cani molecolari. cani speciali sono stati utilizzati venerdì mattina, ma purtroppo non avevano fiutato nulla. A dare l'allarme mercoledì è stata la pronipote, con la quale si sarebbe dovuta incontrare per pranzo. Ma all'appuntamento la donna, 76 anni, non si è presentata. Del caso si è occupato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai 3, con la conduttrice Federica Sciarelli che aveva diramato un appello, con tanto di descrizione. I carabinieri propendono per un suicidio, visto che vicino al punto in cui la donna è stata trovata c'è un ponticello sul canale scoperto. Ma non si esclude neanche una caduta accidentale.