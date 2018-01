Scomparso da quattro giorni, Thomas è stato ritrovato

E’ stato ritrovato Thomas Baglioni, il 44enne dipendente di una ditta edile, che vive con la famiglia a Formignana, nelle zone di Copparo, in provincia di Ferrara. Le ricerche erano state estese anche in Romagna dato che a Forlì vive la cognata Katia Drago e dunque Thomas conosce questo territorio, una delle sue possibili mete. Tuttavia il suo viaggio è andato ben oltre l’Emilia o la Romagna. E’ la stessa cognata a far sapere che “mio cognato è stato ritrovato a Lecce, c'è arrivato col treno che ha preso a Bologna”.

Secondo i parenti Thomas Baglioni è ora “in stato confusionale, sono giorni che è fuori di casa al freddo e al momento non si sa nemmeno se ha mangiato”. Insomma, un lieto fine dopo ben quattro giorni di assenza. Baglioni, ex portiere delle giovanili della Spal, si era allontanato dal suo paese con l’auto aziendale, una Fiat Bravo grigia. Al momento della scomparsa, mercoledì scorso, indossava un piumino nero, jeans e scarpe da ginnastica.

Katia Drago su Facebook, bloccando le ricerche, ringrazia: “Volevo ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che mi hanno aiutato a condividere i miei post in questi giorni e siete stati davvero tanti. Devo dire che sono veramente commossa da questi gesti di amore per il prossimo che avete dimostrato”.