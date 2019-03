Si sono lasciati adolescenti, si ritrovano da adulti: 40 anni dopo si ricompone la 3°C dell'Oliveti

La 3°C dell'Ivo Oliveti si è ritrovata venerdì quarant'anni dopo a Forlì. Ad organizzare la reunion è stata Antonella Boni: "Un’idea diventata realtà - esordisce -. C'è voluto qualche mese di duro lavoro di ricerca su Facebook e di passa parola, ma alla fine ci siamo trovati tutti, comprese le due ragazze venute da Milano e Bologna per non mancare". Gli ex compagni di classe hanno rivissuto gli anni che li ha visti fianco a fianco, dal 1975 al 1978. "E' stato divertentissimo il cercare di riconoscerci, abbracciarci, commuoverci, ricordare i bei momenti di quei tre anni a scuola e fuori, raccontare la nostra vita attuale - confessa Boni -. Lasciarci quasi adolescenti e ritrovarci adulti, qualcuna anche nonna, è stata un’emozione grandissima. Posso dire che quella sera i tantissimi anni passati non li abbiamo sentiti".