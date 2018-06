A 45 anni dalla maturità si riabbracciano per festeggiare i "vecchi tempi"

Gli ex studenti della 5D dell'Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Matteucci" di Forlì si sono ritrovati per festeggiare i 45 anni dalla maturità, una consuetudine che si ripete ogni lustro. La serata, trascorsa in allegria, è stata piuttosto rumorosa perché si sono riaccesi vecchi confronti politici animati dagli ultimi eventi di politica nazionale. La "rimpatriata" si è sciolta con la promessa di ritrovarsi nuovamente fra 5 anni per festeggiare il cinquantenario.