Si ritrovano dopo 50 anni dalla prima elementare: "Non ci serve Facebook per l'amicizia". E ricordano la maestra Tea

Sabato scorso, cinquant’anni dopo la prima campanella, gli ex compagni di scuola della 1°B dell’elementare “Benedetto Croce” di Forlì si sono ritrovati nella stessa classe di allora (oggi all’interno delle scuole medie, sempre in via Quartaroli) e poi nel cortile, dove hanno rifatto una foto analoga a quella della loro infanzia. Con un pensiero speciale alla maestra Tea De Col, scomparsa di recente, che fino all’ultimo ha partecipato con entusiasmo agli annuali ritrovi degli ex alunni.

"Siamo legati da allora, senza bisogno di gruppi Facebook o altri strumenti di contatto recenti - dicono -. La nostra è veramente un’amicizia che dura da 50 anni. E vogliamo approfittare di questa occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti per cui suona la prima campanella".