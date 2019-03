Classe si ritrova a trent'anni dalla fine delle elementari. Filo diretto Forlì-Gerusalemme

A quasi trent’anni di distanza dalla fine delle elementari, gli “ex” scolari della VB della scuola "Angioletto Focaccia" di San Martino in Strada si sono ritrovati per una serata in amicizia assieme a due delle loro maestre di allora, Maria Grazia Milandri e Barbara Abbondanza. La serata si è svolta alla pizzeria “La Vesuviana”, lo stesso luogo, che allora si chiamava "Baiocco", dove i bimbi della VB si erano salutati trent’anni fa dopo l’esame di quinta elementare.

All’insegna dell’allegria sono stati ricordati i tanti momenti spensierati da bambini trascorsi insieme a scuola. Vi è stata anche una videochiamata con una delle ex compagne di classe, oggi impegnata a Gerusalemme in un’opera solidale della Papa Giovanni XXIII. Il ritrovo è stata anche l’occasione per rispolverare l’appello di classe: Luca Bazzoli, Elisa Beuri, Barbara Branchetti, Enrico Bortolotti, Sara Calora, Ilaria Camporesi, Diego Capanni, Cristian Casadei, Silvia Casadei, Lukas Fabbr, Elisa Grassi, Genni Guidell, Francesca Intoccia, Fabrizio Mariani, Camilla Milanesi, Chiara Milanesi, Maurizio Perini, Elisa Raggi e Davide Ravaioli.