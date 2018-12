Vent'anni dopo il diploma gli ex compagni di classe si ritrovano. Presenti anche i prof

La 5B MC dell'Istituto Tecnico Industriale si è ritrovata venerdì al ristorante "Maccanone 704" per festeggiare il ventesimo dal conseguimento del diploma. L'idea è partita da Enrico Rossi, cheha custodito in una agenda cartacea tutti i numeri dei suoi compagni di classe, rispolverandoli con un po' di malinconia. Creando un gruppo su Whatsapp ed è riuscito a mettere in contatto tutti gli studenti. All'appuntamento hanno partecipato Davide Suprani, Patrizio Branchetti, Alberto Zecchini, Michele Barasi, Lauro Orlandi, Cristiano Casadei, Giampaolo Fiorini, Matteo Perini, Michele Brunelli e Christian Mercuriali, mentre erano assenti Davide Berti, Giorgio Amadori, Simone Gatta e Mattia Pasini. Presenti i professor Carla Siboni, Giovanni Antonelli, Gabriella Gardini, Giancarlo Arfelli e Franco Vallicelli.

"E' piaciuta subito l'idea di invitare anche i professori che allora condussero la magnifica classe fino a sostenere l'esame di stato. Durante la serata non sono mancati momenti di convivialità e ricordi dei vecchi tempi, come se il tempo si fosse fermato per un istante. Tra i prof intervenuti, solamente Gardini è tutt'ora in servizio come dirigente scolastico all'Iti di Faenza, tutti gli altri sono in pensione. Tra gli ex-studenti, attualmente sono tutti felicemente occupati in posizioni di rilievo nei contesti in cui operano, alcuni hanno affrontato brillantemente percorsi di studi universitari. Non mancano figure imprenditoriali e dirigenziali. "Non rimane che darsi appuntamento alla prossima ricorrenza, con la promessa di non lasciar passare più di un anno, perché è troppo bello incontrarsi nuovamente per ricordare gli anni più belli vissuti a scuola", viene evidenziato.