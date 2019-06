Riabbracciarsi dopo 33 anni dal diploma: si trova la 5°C dello Scientifico

La classe VC del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci de’ Calboli, anno 1986, si è ritrovata sabato sera quasi al completo all’Osteria dei Noci all’insegna dei ricordi e degli abbracci. All’appello mancava solo una compagna che vive fuori Forlì e con la quale non mancherà l’occasione di rivedersi prossimamente. Alla serata, oltre a venti “ragazzi” su ventuno, hanno partecipato anche tre insegnanti: le professoresse Capelli d’italiano, Lacchè di matematica e Marconi di chimica. "E’ stata una bellissima occasione per ritrovarsi, ricordare e ridere di quanto si è trascorso insieme in quei cinque anni - raccontano i partecipanti -. Di certo, dopo essersi rivisti con tanto piacere, ci saranno in futuro altre occasioni di incontro".