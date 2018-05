Si ritrovano trent'anni dopo il diploma: ricordati gli "anni spensierati" della scuola

Una cena per celebrare il trentennale del diploma. A ritrovarsi martedì sera all'Osteria dei Noci di Meldola è stata la 5F dell'istituto commerciale Matteucci di Forlì. Quelli che nel 1988 erano studenti ora sono impiegati, professionisti, imprenditori, agenti di commercio e agenti delle forze armate. Tra questi anche un console onorario. La serata è trascorsa in un clima vintage, con foto e ricordi esilaranti protagonisti, come se il tempo non fosse mai trascorso. "Con il senno di poi, cosa avremmo cambiato della nostra vita?", è stata la domanda principale. La risposta non c'è: non è possibile tornare indietro, ma, afferma una delle diplomati, Carla Nannini di Dovadola, "ci piace sapere che gli anni della scuola sono stati davvero spensierati e di certo la 5F si ritroverà anche nei decenni futuri".